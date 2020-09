Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - FirenzePost : Spettatori spettacoli sportivi: anche la regione Veneto apre al pubblico (1.000 persone) negli stadi - danipcol : RT @Corriere: «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - notadeculoare : Dovrebbe essere la normalità... -

Ultime Notizie dalla rete : Spettatori spettacoli

Gazzetta di Parma

Tale e Quale Show vince l'affollato venerdì, crollo storico per il Grande Fratello Vip 5. Carlo Conti e i vip imitatori hanno esordito con 3.524.000 telespettatori per il 18,9% di share (chiusura entr ...L’incontro con Muccino è sullo yacht Magellano 25, una imbarcazione esclusiva della Azimuth Yachts, che ha anche prodotto il nuovo cortometraggio del regista. Si intitola “Open your eyes” e in circa ..."I mille spettatori sono sì pochi, però rendono migliore lo spettacolo dello stadio: spero di poterli vedere anche alla Sardegna Arena". E' quanto sostiene il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesc ...