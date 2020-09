Spazio, obiettivo Marte: la sonda cinese Tianwen-1 a 155 milioni di km dalla Terra (Di sabato 19 settembre 2020) Il capo progettista della prima missione cinese di esplorazione di Marte ha annunciato che la sonda spaziale Tianwen-1, lanciata lo scorso 23 luglio, ha raggiunto una distanza di 155 milioni di km dalla Terra. Durante la China Space Conference è stato reso noto che la sonda ha catturato con successo un’immagine della Terra e della Luna, e ha completato la prima correzione orbitale di metà percorso. La sonda dovrebbe raggiungere Marte nel febbraio 2021. Il lancio è avvenuto con il razzo vettore “Long March 5 Y4” dallo Wenchang Space Center. La prima missione esplorativa della Cina sul Pianeta Rosso ha l’obiettivo di orbitare, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Il capo progettista della prima missionedi esplorazione diha annunciato che laspaziale-1, lanciata lo scorso 23 luglio, ha raggiunto una distanza di 155di km. Durante la China Space Conference è stato reso noto che laha catturato con successo un’immagine dellae della Luna, e ha completato la prima correzione orbitale di metà percorso. Ladovrebbe raggiungerenel febbraio 2021. Il lancio è avvenuto con il razzo vettore “Long March 5 Y4” dallo Wenchang Space Center. La prima missione esplorativa della Cina sul Pianeta Rosso ha l’di orbitare, ...

