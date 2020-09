Spadafora: tornano gli spettatori (1.000 per evento) nelle competizioni sportive. Negli stadi, per ora, solo in Emilia Romagna (Di sabato 19 settembre 2020) Il pubblico sarà presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite - dei gialloblu' ducali contro il Napoli e del Sassuolo contro il Cagliari, lo permette un'ordinanza regionale. 1.000 spettatori anche al Foro Italico per il tennis Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) Il pubblico sarà presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggioper le due partite - dei gialloblu' ducali contro il Napoli e del Sassuolo contro il Cagliari, lo permette un'ordinanza regionale. 1.000anche al Foro Italico per il tennis

I tifosi tornano allo stadio in Serie A. Non si tratta di una decisione comune per tutta l'Italia, ma di un provvedimento preso esclusivamente per quanto riguarda l'Emilia Romagna: nelle prime partite ...

MotoGP Misano-2, prove libere 2 GP Emilia Romagna: sorpresa Binder, Rossi e Dovi fuori dalla top 10

Si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP. Dopo la sessione della mattina conclusasi con il miglior tempo ...

Pubblico agli Internazionali di tennis: Codacons lancia allarme

Roma, 19 set. (askanews) - Il Codacons lancia l'allarme sicurezza dopo la decisione del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, di far accedere il pubblico a semifinali e finali degli Internazionali ...

