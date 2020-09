Spadafora: «Stadi aperti fino a mille persone. Soluzioni per Serie B e C» (Di sabato 19 settembre 2020) Spadafora ha parlato della riapertura degli Stadi per un massimo di mille spettatori: le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato della riapertura degli Stadi in tutta Italia per un massimo di mille spettatori. «Ieri il Comitato Tecnico Scientifico, su mia forte insistenza e dopo aver valutato nei giorni scorsi non ancora applicabile il protocollo della Lega Serie A, ha finalmente aperto uno spiraglio consentendo agli eventi sportivi “singoli” di avere fino a 1000 spettatori. Ha espresso ancora un no secco alla presenza di migliaia di spettatori agli “eventi continuativi”, tipo i campionati, accettando però la richiesta del Dipartimento per lo sport di aprire un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020)ha parlato della riapertura degliper un massimo dispettatori: le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato della riapertura degliin tutta Italia per un massimo dispettatori. «Ieri il Comitato Tecnico Scientifico, su mia forte insistenza e dopo aver valutato nei giorni scorsi non ancora applicabile il protocollo della LegaA, ha finalmente aperto uno spiraglio consentendo agli eventi sportivi “singoli” di averea 1000 spettatori. Ha espresso ancora un no secco alla presenza di migliaia di spettatori agli “eventi continuativi”, tipo i campionati, accettando però la richiesta del Dipartimento per lo sport di aprire un ...

