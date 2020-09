tuttonapoli : Spadafora si prende i meriti: 'Ho insistito per riaprire gli stadi a mille spettatori' - Tomas1374 : Bastava anticipare le decisioni almeno di 1 settimana, ma la preoccupazione per la risalita dei contagi ed il polso… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora prende

Reggionline

Le Regioni premono per riaprire gli stadi, dopo il via libera dell'Emilia Romagna arriva anche quello di Veneto e Lombardia. In Veneto sono ammessi mille spettatori negli impianti all'aperto e 700 in ...Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la regione Emilia Romagna ha dato il via libera per il parziale ritorno dei tifosi negli stadi. Fino a mille spettatori potranno dunque prend ...Così il governatore del Piemonte dopo la decisione da parte del ministro Spadafora di riaprire gradualmente gli impianti sportivi: “Il Governo ha assicurato l'emanazione di un provvedimento nazionale ...