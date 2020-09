SPADAFORA | IL MINISTRO SEMPRE CONTRO TUTTI

Leggi su panorama

(Di sabato 19 settembre 2020) Gli stadi italiani (e non solo) riaprono dopo la lunga emergenza Coronavirus. Una riapertura piccola piccola, quasi insignificante rispetto ai grandi numeri della Serie A, ma che scrive un nuovo capitolo del difficile rapporto tra ildello Sport Vincenzocon il settore trainante del sistema da lui rappresentato. Gli stadi riaprono per al massimo 1.000 spettatori -distanziati e con mascherina - perché così hanno imposto le Regioni partendo dalla solita Emilia Romagna e con Veneto e Lombardia a ruota. Esattamente come era avvenuto in aprile, quando l'assurdo diktat secondo il qualepotevano tornare ad allenarsi individualmente ma non i calciatori, a meno di non farlo al parco in mezzo alla gente normale, era crollato a colpi di ordinanze regionali.Lo schema si è ...