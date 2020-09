Spadafora | «Dal Pino? Stupito dalle sue parole | lo incontrerò a breve»

(Di sabato 19 settembre 2020) Il Ministro dello Sport, Vincenzo, ha risposto al presidente della Lega Serie A Paolo Dal: le sueBotta e risposta tra Paolo Dale Vincenzo, ministro dello Sport., tramite i suoi social, si è detto sorpreso delledi Dala Radio Deejay.– «Ho letto con stupore le dichiarazioni di Dalsulla mancanza di dialogo tra il Governo e il mondo del calcio. L’attenzione è stata costante, le soluzioni trovate per portare a termine lo scorso campionato e iniziare nei tempi quello che comincia oggi sono state condivise. Abbiamo assicurato una attività continua e giornaliera di supporto: solo per ...

Dal Pino-Spadafora: «Stadi aperti? Il calcio merita rispetto, serve dialogo» Dal Pino: 'Il calcio merita rispetto, nessun dialogo col Governo'. Spadafora: 'Sono stupito' Anche il Veneto riapre stadi e palazzetti a capienza limitata. Dal Pino (Serie A): 'Governo non ci ascolta'. Spadafora risponde a Dal Pino: Stupito dalle sue parole, lo riceverò nei prossimi giorni

La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, del governatore dell’Emilia ...Il presidente Dal Pino: "Non hanno nemmeno esaminato il nostro dossier per la riapertura degli stadi in sicurezza pronto già a Luglio". Il ministro dello Sport: "Stupito da Dal Pino, lo riceverò volen ...Senza speranza di apertura parziale per stadi e palazzetti, chiusi fino al 7 ottobre dall'ultimo Dpcm? Ci ha pensato parecchio su il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini e a 24 ore dall'inizio de ...