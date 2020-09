Sky Sport Serie A 1a Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato 19 settembre, torna su Sky Sport la Serie A, in campo per la prima Giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV, per un totale di oltre 530 ore... Leggi su digital-news (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato 19 settembre, torna su SkylaA, in campo per la primadel campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno diA, anche in streaming su NOW TV, per un totale di oltre 530 ore...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Probabili formazioni di Juventus Sampdoria Sky Sport Sassuolo-Cagliari, De Zerbi: "Europa League? Non mi tiro indietro. Boga non ci sarà"

"Dobbiamo dimostrare di meritarci tutte le aspettative che si sono create intorno a noi". Il manifesto sulla stagione 2020/21 del Sassuolo lo firma Roberto De Zerbi: l'allenatore ha presentato in conf ...

Moto2, la pole è di Marini

Il leader del Mondiale, già vincitore nel Gp di Rimini, scatterà davanti a tutti anche nel Gp dell'Emilia Romagna: secondo Bezzecchi. Il Mondiale 2020 della Moto2 continua a parlare italiano. Dopo lo ...

Sky – Godin-Inter, accordo sulla buonuscita: il Cagliari lo aspetta. E si sblocca Vidal

Sta per concludersi l’esperienza di Diego Godin in maglia nerazzurra. Il forte difensore sudamericano sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’Inter ha dato il via li ...

