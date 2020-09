Sky, il vice-direttore Marani boccia il 4-2-3-1: "Al Napoli mancherebbero gli interpreti in mediana" (Di sabato 19 settembre 2020) Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mancano i due interpreti a centrocampo al Napoli per fare il 4-2-3-1. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Matteodi Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss: "Mancano i duea centrocampo alper fare il 4-2-3-1.

IgpPioli : Sky: Inter, Conte ha scelto Zaza per il ruolo di vice-Lautaro. Intesa col giocatore a 4.5M netti all'anno, bisogna… - cribart : RT @Claplaz: Riccardo Pugnalin, executive vice president communication and public affairs di Sky Italia, si è dimesso dal gruppo - Claplaz : Riccardo Pugnalin, executive vice president communication and public affairs di Sky Italia, si è dimesso dal gruppo - sportli26181512 : Caressa: 'Non esiste un vice ibra. Con Tonali si andrà sul 4-3-3': Fabio Caressa, noto telecronista e opinionista s… - mirabeack : Sky Sport parla del Milan: -manca un vice Ibra -con Tonali e Bakayoko si torna al 433 -