Siria | Usa schierano altri militari dopo scontri con Russia

Gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare in Siria dopo che una serie di 'scontri' con le forze russe hanno fatto aumentare le tensioni nel Paese. Lo riferisce la Bbc online.

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare in Siria dopo che una serie di 'scontri' con le forze russe hanno fatto aumentare le tensioni nel Paese. Lo riferi ...

