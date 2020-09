Silvia Romano testimonial del progetto europeo Yes contro l’islamofobia (Di sabato 19 settembre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare un post virale in cui si dice che Silvia Romano sia diventata testimonial di un progetto europeo contro l’Islamofobia. Non riporteremo il post che ci segnalano, essendo troppo pieno di odio, e in questo modo eviteremo di alimentare la diffusione di certi contenuti. La notizia è vera. La notizia è riportata sulle principali testate nazionali. Repubblica scrive che la ragazza presterà servizio nel settore per il quale ha studiato, la mediazione interculturale, per sostenere i giovani che si scoprono vittime di islamofobia. Yes, questo il nome del progetto, vede la collaborazione di 8 ragazzi, quasi tutti musulmani di seconda generazione. Il project manager riferisce che ... Leggi su bufale (Di sabato 19 settembre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare un post virale in cui si dice chesia diventatadi unl’Islamofobia. Non riporteremo il post che ci segnalano, essendo troppo pieno di odio, e in questo modo eviteremo di alimentare la diffusione di certi contenuti. La notizia è vera. La notizia è riportata sulle principali testate nazionali. Repubblica scrive che la ragazza presterà servizio nel settore per il quale ha studiato, la mediazione interculturale, per sostenere i giovani che si scoprono vittime di islamofobia. Yes, questo il nome del, vede la collaborazione di 8 ragazzi, quasi tutti musulmani di seconda generazione. Il project manager riferisce che ...

