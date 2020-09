Sileri: “Andare a votare è ritorno alla normalità. Stadi? Lavoriamo per la riapertura” (Di sabato 19 settembre 2020) Il viceministro Sileri sulle elezioni: “votare è un ritorno alla normalità. Lavoriamo per riaprire gli Stadi”. BOLOGNA – A margine di un evento a Bologna il viceministro Sileri è ritornato sulle elezioni in programma tra domenica 20 e lunedì 21: “Andare a votare è un ritorno alla normalità – le parole dell’esponente pentastellato riportato dall’Ansa – i protocolli eviteranno gli assembramenti. Ci sono percorsi di entrata e di uscita, gel disinfettante all’esterno e all’interno …. Questa è la nostra normalità finché il virus non deciderà, per con suo, di modificarsi in una forma ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Il viceministrosulle elezioni: “è unnormalità.per riaprire gli”. BOLOGNA – A margine di un evento a Bologna il viceministroè ritornato sulle elezioni in programma tra domenica 20 e lunedì 21: “Andare aè unnormalità – le parole dell’esponente pentastellato riportato dall’Ansa – i protocolli eviteranno gli assembramenti. Ci sono percorsi di entrata e di uscita, gel disinfettante all’esterno e all’interno …. Questa è la nostra normalità finché il virus non deciderà, per con suo, di modificarsi in una forma ...

