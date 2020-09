Silenzio elettorale | ma non sui social La legge non ha colmato la lacuna

(Di sabato 19 settembre 2020) La norma che regola ilè ferma alla Prima Repubblica, all'epoca in cui non esistevano né smartphone né tantomeno i. Quindi, di fatto, i vari leader politici che tra oggi e lunedì dovessero promuovere il voto via twitter o Facebook non violano alcuna norma

Pinucciosono : - da stanotte c'è il silenzio elettorale - menomal - gennaromigliore : Ultime ore prima del silenzio elettorale. Dopo un ultimo incontro con i militanti a Pagani (SA), ho raggiunto gli s… - Smemoranda4 : Carissima Agcom, non le sembra un po' una presa per il culo nei nostri confronti deliberare una cosa del genere il… - LBoschetti : RT @cristianalaz: Silenzio elettorale. - AMandice1 : @_MicroMega_ @tomasomontanari @liberiegiusti @comitatono @maurizioacerbo @comunicabile @CremaschiG @AngelodOrsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio elettorale

Firenze Post

L'attitudine è di centrodestra, maggiormente. Dallo scalpore per Silvio Berlusconi e le dichiarazioni sulla soglia del seggio elettorale a Matteo Salvini che anche nell'ultima tornata, quella delle re ...Quart - Ultimo comizio, prima del silenzio elettorale, per Vda Libra/Partito animalista. "Vogliamo governare e vogliamo farlo mantenendo fede a ciò che promettiamo ai cittadini". Con il comizio di Vda ...Ed è con questo obiettivo che i sindaci hanno proposto a Giani di essere a Peccioli in chiusura di campagna. Segnatamente a Peccioli – in una terra importante, anche per le grandi realtà economiche ch ...