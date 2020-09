Silenzio elettorale, impresentabili e par condicio. Il balletto dell'ipocrisia (Di sabato 19 settembre 2020) Alla mezzanotte di ieri è entrato in vigore il fatidico Silenzio elettorale, che vieta nelle 24 ore precedenti l’apertura dei seggi comizi, manifesti e propaganda elettorale, imponendo il Silenzio a candidati e leader politici. Pochi minuti dopo sui social ci si è si è chiesto: “Chi sarà il primo a violarlo?”. Domanda posta in modo corretto, perché – anche grazie alle pieghe di una legge che risale al 1956 - il primo non è mai l’ultimo.Ma di domande, l’attuale architettura che disciplina le campagne elettorali ne legittima diverse. Ha ancora senso una disciplina giuridica che vieta “la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Alla mezzanotte di ieri è entrato in vigore il fatidico, che vieta nelle 24 ore precedenti l’apertura dei seggi comizi, manifesti e propaganda, imponendo ila candidati e leader politici. Pochi minuti dopo sui social ci si è si è chiesto: “Chi sarà il primo a violarlo?”. Domanda posta in modo corretto, perché – anche grazie alle pieghe di una legge che risale al 1956 - il primo non è mai l’ultimo.Ma di domande, l’attuale architettura che disciplina le campagne elettorali ne legittima diverse. Ha ancora senso una disciplina giuridica che vieta “la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti ...

