“Sgarbi? Quanto è durato” Ricordate Miss Europa? Entra al GF Vip e ricorda il precedente piccante | dettagli inediti sul flirt

(Di sabato 19 settembre 2020) L'ingresso di Francesca Pepe al Grande Fratello Vip non è di certo passato inosservato. La bellezza della modella 28enne è mozzafiato, d'altronde non è un caso che si sia classificata al secondo posto al concorso dinel 2016. Un anno dopo ha fatto scalpore sulle riviste di gossip per la relazione con Vittorio Sgarbi: tra i due c'è stato un, nonostante i 40 anni di differenza. Addirittura il critico d'arte era arrivato a paventare l'ipotesi di una convivenza futura, ma al GF Vip la Pepe ha subito messo le cose in chiaro: “È stata una storia importante.è durata? Sette ore”. Insomma, Sgarbi è un capitolo chiuso per l'avvenente modella, che è più che mai single in questo momento.