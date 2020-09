(Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Matteosi ferma neidi finale deglid’Italia maschili. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, si è arreso con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(5) al norvegese Casper Ruud, che è così il primo semifinalista sulla terra battuta del Foro Italico. Il 21enne di Oslo, numero 34 Atp, già giustiziere di Lorenzo Sonegoottavi, si impone dopo quasi tre ore di batta. Primo parziale deciso da un solo break, quello subito a quindici da Ruud proprio nel game d’apertura.salva due palle per il contro-break, una nel secondo gioco, l’altra nel sesto, fallisce un set-point nel nono gioco ma poi in quello successivo chiude 6-4. Copione a parti invertite nel ...

Notiziedi_it : Sfuma il sogno di Berrettini, stop nei quarti agli Internazionali - CorriereCitta : Sfuma il sogno di Berrettini, stop nei quarti agli Internazionali - Gazzettino : Berrettini, sfuma il sogno Internazionali: Ruud lo beffa al tie-break del terzo set - QdSit : Sfuma il sogno di Berrettini, stop nei quarti agli Internazionali #qds #qdsnotizie - princigallomich : Sfuma il sogno di Berrettini, stop nei quarti agli Internazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Sfuma sogno

E' maglia gialla per Tadej Pogacar, in forze alla UAE-Emirates, che arriva primo alla Planche des Belles Filles superando il connazionale Primoz Roglic, dopo una crono di 36 km, ultimo tratto utile pe ...Sfuma nei quarti il sogno di Matteo Berrettini. Il tennista romano manca la semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia davvero per un soffio. A festeggiare è Casper Ruud, numero 34 ...ROMA. Sfuma il sogno di Matteo Berrettini di qualificarsi alle semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il 24enne romano, n.8 Atp ...