Serie B, la critica della Lega: “Perché riapertura stadi solo in Serie A?” (Di sabato 19 settembre 2020) “Non si comprende la ragione delle motivazioni secondo le quali il governo ha dato il via libera all’apertura parziale degli stadi solo in Serie A“. E’ questa la perplessità che la Lega B rende nota per quanto riguarda la decisione presa quest’oggi per quanto riguarda la riapertura degli stadi di Serie A. “Questo considerando che i protocolli di sicurezza sono i medesimi per tutti campionati professionistici e che la B ha un valore sociale ed economico fondamentale. I club risulterebbero gravemente penalizzati dal punto di vista economico e della passione dei tifosi, aspetto fondamentale anche per la regolarità del campionato”. L’auspicio è che ci ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Non si comprende la ragione delle motivazioni secondo le quali il governo ha dato il via libera all’apertura parziale degliinA“. E’ questa la perplessità che laB rende nota per quanto riguarda la decisione presa quest’oggi per quanto riguarda ladeglidiA. “Questo considerando che i protocolli di sicurezza sono i medesimi per tutti campionati professionistici e che la B ha un valore sociale ed economico fondamentale. I club risulterebbero gravemente penalizzati dal punto di vista economico epassione dei tifosi, aspetto fondamentale anche per la regolarità del campionato”. L’auspicio è che ci ...

Il calcio è sempre luogo di polemiche. E ovviamente le scelte in tempo di Covid fanmno discutere anche se, a dire il vero, pochi tengono in conto che la curva epidemiologica sta peggiorando, per quant ...

Stefano Barigelli: La Gazzetta ha scelto una società disponibile perché come sapete la legge tutela i minori in foto quindi andava firmata una liberatoria la società aveva i bambini che vedete quel po ...

Di fronte alla chiusura imposta dal Governo e all'ordinanza della regione Emilia Romagna, che ha invece riaperto il Tardini e il Mapei per le prime partite, l'ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo ...

