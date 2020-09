Serie A, Sconcerti senza filtri: “Pirlo? O hai carisma o sei Guardiola. Conte, Suning non dimentica…” (Di sabato 19 settembre 2020) Parola a Mario Sconcerti.Il campionato di Serie A sta per ripartire ed il noto giornalista e commentatore televisivo, attraverso le colonne del 'Corriere della Sera', senza reticenze, ha detto la sua sulla scelta da parte della Juventus di puntare su Andrea Pirlo dopo l'addio di Maurizio Sarri. "E' un nome rischioso. Vero che conosce tantissimo il calcio ma tutti i giocatori lo conoscono. Tante volte i grandi giocatori hanno qualche problema a farsi capire dagli altri giocatori. Devi avere un estremo carisma oppure sei Guardiola, e Pirlo non mi sembra onestamente simile a lui. Guardiola è un ossessionato dal calcio e parla sempre di calcio. Bisogna essere instancabili e avere una grandissima cultura del lavoro”.Juventus, senti Alexi Lalas: “McKennie colpo ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Parola a Mario.Il campionato diA sta per ripartire ed il noto giornalista e commentatore televisivo, attraverso le colonne del 'Corriere della Sera',reticenze, ha detto la sua sulla scelta da parte della Juventus di puntare su Andrea Pirlo dopo l'addio di Maurizio Sarri. "E' un nome rischioso. Vero che conosce tantissimo il calcio ma tutti i giocatori lo conoscono. Tante volte i grandi giocatori hanno qualche problema a farsi capire dagli altri giocatori. Devi avere un estremooppure sei, e Pirlo non mi sembra onestamente simile a lui.è un ossessionato dal calcio e parla sempre di calcio. Bisogna essere instancabili e avere una grandissima cultura del lavoro”.Juventus, senti Alexi Lalas: “McKennie colpo ...

Corriere : Perché la California va a fuoco. E i 3 nomi di Sconcerti per la Serie A che riparte - zazoomblog : Serie A Sconcerti senza filtri: “Pirlo? O hai carisma o sei Guardiola. Conte Suning non dimentica…” - #Serie… - Mediagol : #SerieA, Sconcerti senza filtri: “Pirlo? O hai carisma o sei #Guardiola. #Conte, Suning non dimentica…” - Mediagol : #SerieA, Sconcerti senza filtri: 'Pirlo? O hai carisma o sei Guardiola. Conte, Suning non dimentica...'… - Mediagol : #SerieA, Sconcerti: “#Inter più compiuta della #Juventus, parte per vincere. La mia su #Milan e #Atalanta, ho un du… -