Serie A, Juventus e Sampdoria aprono con il primo posticipo: probabili formazioni e dove vedere il match (Di sabato 19 settembre 2020) La Serie A entra nel vivo.La nuova stagione del campionato italiano si appresta ad essere spettacolare e piena di sorprese e novità. Tra queste ultime, sicuramente, l'approdo di qualche nuovo allenatore su alcune delle panchine più prestigiose. Alla guida della Juventus, infatti, ci sarà il neo tecnico Andrea Pirlo che, alla primissima esperienza da allenatore, dovrà affrontare un veterano come Claudio Ranieri, alla sua seconda stagione alla Sampdoria. Nella sfida in programma per le 20:45 di quest'oggi e in diretta su Sky Sport 1, sono favoriti i campioni d'Italia in carica che ci tengono a fare bene fin da subito nel fortino dell'Allianz Stadium.Un undici tutto nuovo per la Vecchia Signora, che dovrebbe affrontare la compagine blucerchiata con un insolito 3-5-2, ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) LaA entra nel vivo.La nuova stagione del campionato italiano si appresta ad essere spettacolare e piena di sorprese e novità. Tra queste ultime, sicuramente, l'approdo di qualche nuovo allenatore su alcune delle panchine più prestigiose. Alla guida della, infatti, ci sarà il neo tecnico Andrea Pirlo che, alla primissima esperienza da allenatore, dovrà affrontare un veterano come Claudio Ranieri, alla sua seconda stagione alla. Nella sfida in programma per le 20:45 di quest'oggi e in diretta su Sky Sport 1, sono favoriti i campioni d'Italia in carica che ci tengono a fare bene fin da subito nel fortino dell'Allianz Stadium.Un undici tutto nuovo per la Vecchia Signora, che dovrebbe affrontare la compagine blucerchiata con un insolito 3-5-2, ...

