Serie A | guida la Fiorentina | un punto per Roma e Verona La classifica dopo gli anticipi

(Di domenica 20 settembre 2020) Primi verdetti inA e ladella prima giornata che inizia a delinearsi.gliè lare, con i Viola che hanno battuto in extremis il Torino grazie a un gol di Castrovilli. Uninvece pered Hellas3*,1*, Hellas1*, Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Napoli 0, Parma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Torino 0* *una partita in più L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

