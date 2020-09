Serie A, da oggi stadi aperti per mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) È arrivato l’ok del governo alla riapertura degli stadi delle squadre di Serie A in tutta Italia. oggi, infatti, dopo che anche il Veneto e la Lombardia, seguendo l’esempio dell’Emilia Romagna, hanno emanato delle proprie ordinanze per consentire l’accesso di mille spettatori negli stadi per le partite di Serie A, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato una riunione d’urgenza, in videoconferenza, con le regioni e con i ministri dello Sport Vincenzo Spadafora e della Salute Roberto Speranza. La reazione delle regioni era arrivata dopo che Spadafora aveva consentito l’apertura del Foro Olimpico a mille spettatori per le semifinali e finali degli Internazionali di ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) È arrivato l’ok del governo alla riapertura deglidelle squadre diA in tutta Italia., infatti, dopo che anche il Veneto e la Lombardia, seguendo l’esempio dell’Emilia Romagna, hanno emanato delle proprie ordinanze per consentire l’accesso dinegliper le partite diA, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato una riunione d’urgenza, in videoconferenza, con le regioni e con i ministri dello Sport Vincenzo Spadafora e della Salute Roberto Speranza. La reazione delle regioni era arrivata dopo che Spadafora aveva consentito l’apertura del Foro Olimpico aper le semifinali e finali degli Internazionali di ...

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? SERIE A TI AMO Tutte le notizie ?? - acmilan : #OnThisDay 33 years ago, a double Serie A debut with Arrigo Sacchi in the dug-out and the Swan of Utrecht up front… - sscnapoli : Oggi, nel 1984, #Maradona esordiva in Serie A. L’inizio della leggenda! ?? #ForzaNapoliSempre - lilysjustice : RT @unluckyalaska: oggi sono 15 anni di How I Met Your Mother. 15 anni per la serie che mi ha cambiato la vita. 15 anni per l’unica serie c… - giildagio : RT @Fata_Turch: Il #RdC ha fatto il pieno di #voti. Si poteva pensare a serie politiche del #lavoro, ma si è scelta la strada più facile e… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A su DAZN e Sky, dove vedere le partite di oggi: orari, programma, palinsesto OA Sport Domani si torna negli stadi di Serie A. Ma è polemica

AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti al ...

RISULTATI SERIE A/ Diretta gol: pari tra Hellas Verona e Roma! Live score

Mentre aspettiamo i risultati Serie A dei due anticipi delle prossime ore, possiamo andare a ricordare come erano andate queste stesse due partite nello scorso campionato. Per quanto riguarda Fiorenti ...

Quanto ne sai sui referendum? Il quiz per “nerd” sulla Costituzione

Con il referendum del 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sulla modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, al secolo sul taglio dei parlamentari. La legge approv ...

AGI - C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Nella riunione convocata questo pomeriggio dall'esecutivo, e in particolare dal ministro Boccia, si è giunti al ...Mentre aspettiamo i risultati Serie A dei due anticipi delle prossime ore, possiamo andare a ricordare come erano andate queste stesse due partite nello scorso campionato. Per quanto riguarda Fiorenti ...Con il referendum del 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sulla modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, al secolo sul taglio dei parlamentari. La legge approv ...