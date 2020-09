Serie A: da domani stadi aperti a 1000 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Da domani un massimo di 1000 spettatori tornerà ad occupare gli spalti di tutti gli stadi della Serie A. La decisione è arrivata in seguito ad un incontro tra il ministro Boccia, i Presidenti delle Regioni, e i ministri Spadafora e Speranza. Sono altresì in corso provvedimenti da adottare in vista del prossimo DPCM del Governo sulla base della curva epidemiologica che tenga conta della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. LE PAROLE DI SPADAFORA Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha così commentato: “Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazioni in vista delle prossime aperture, ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune regioni venisse estesa a tutto il territorio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Daun massimo ditornerà ad occupare gli spalti di tutti glidellaA. La decisione è arrivata in seguito ad un incontro tra il ministro Boccia, i Presidenti delle Regioni, e i ministri Spadafora e Speranza. Sono altresì in corso provvedimenti da adottare in vista del prossimo DPCM del Governo sulla base della curva epidemiologica che tenga conta della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. LE PAROLE DI SPADAFORA Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha così commentato: “Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazioni in vista delle prossime aperture, ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune regioni venisse estesa a tutto il territorio ...

