Serie A, al via la prima giornata: si sfidano Parma e Napoli . Probabili formazioni e dove vedere il match

Comincia al Tardini la stagione di Parma e Napoli.La Serie A 20/21 è pronta ad entrare nel vivo, con i match della prima giornata che promettono già tanto spettacolo. La formazione crociata del neo tecnico Fabio Liverani punta a fare bene fin da subito, nonostante si trovi davanti un avversario ostico come i partenopei, rinforzatisi abbondantemente nella corrente sessione di mercato. Nel lunch match in programma per le 12:30 - in diretta esclusiva su DAZN - si affronteranno dunque due compagini dalle ambizioni prestigiose, con i gialloblu che puntano con decisione l'Europa e gli azzurri in cerca di riscatto dopo il settimo posto della scorsa stagione.Nel Parma assente per squalifica Kurtic, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Cessione eccellente per l'Inter, Biasin approva a malincuore

Il giornalista di fede nerazzurra approva l'operazione Godin e scrive: Sempre più vicino al Cagliari ed è un bene, così si completerà la squadra. Era stato uno dei fiori all’occhiello della campagna d ...

Accordo raggiunto, Godin lascia l’Inter. Adesso può arrivare Vidal

Diego Godin ha raggiunto l'accordo con l'Inter per la buonuscita (il club ha alzato la quota per l'incentivo) e la rescissione del contratto. L'ex difensore centrale dell'Atletico Madrid chiude così l ...

Lazio, dal “Pirata” a Fares: i nuovi acquisti puntano all’esordio

ROMA – Manca una settimana alla ripresa del campionato biancoceleste, anche se a partire dalle 18:00 di oggi pomeriggio la Serie A darà ufficialmente il via alla nuova stagione, per vedere i capitolin ...

