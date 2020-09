Serie A a porte aperte | niente tifosi per il momento Si muove soltanto l’Emilia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 settembre 2020)A aper il. Sil’Emilia, ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione stadi: alc’è il via libera da parte del cts, ma per ilgli impianti rimarranno achiuse, tranne in Emilia. Spadafora – si legge – concede la riapertura a mille spettatori, ma poi si chiarisce: non vale per gli stadi. Stappo di Bonaccini, ma le Lega Calcio si riunisce: come al solito regna il caos. Leggi su Calcionews24.com