Sempre un passo avanti. Zaia, altra "pernacchia" al governo: Veneto, come riaprono gli stadi (Di sabato 19 settembre 2020) Sempre un passo avanti, Luca Zaia. Il governatore ha infatti deciso che in Veneto riaprono stadi e palasport, nonostante le disposizioni opposte date dal ministro Francesco Boccia: gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. Questo è quanto prevede l'ordinanza firmata da Zaia in vigore da oggi e fino al prossimo 3 ottobre. L'ordinanza prevede che i tifosi "hanno l'obbligo di occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)un, Luca. Il governatore ha infatti deciso che ine palasport, nonostante le disposizioni opposte date dal ministro Francesco Boccia: gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. Questo è quanto prevede l'ordinanza firmata dain vigore da oggi e fino al prossimo 3 ottobre. L'ordinanza prevede che i tifosi "hanno l'obbligo di occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima ...

dulcinea128 : Ripetere gli stessi schemi comportamentali genererà sempre gli stessi effetti. Il primo passo per cambiare è romper… - crismountain : RT @MassimoFaggioli: resta da vedere se anche in questa occasione il cattolicesimo USA a favore di Trump si presterà a un altro passo che m… - ollylola : RT @MaryF58198472: Posso dirla una cosa??? #CanYaman mi ha rotto il c... Fa sempre le stesse cose troppo ego (anche se è bellissimo quello… - MaryF58198472 : Posso dirla una cosa??? #CanYaman mi ha rotto il c... Fa sempre le stesse cose troppo ego (anche se è bellissimo qu… - K_a_t_i_a_M : @tatoisintheair Sempre un passo avanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre passo In bici dal Sempione al passo dello Stelvio, pedalando per 24 ore Varesenews Cento passi avanti: il nuovo album di Carla Magnoni!

«Mi considero un autore un po’ fuori moda… nel senso che mi piacciono i concetti espressi che lasciano però aperta la via ad altre varie ed eventuali letture, mi piace sempre mettere del pensiero nei ...

Recensione GoPro Hero 9 Black, doppio display per la migliore delle action cam!

Lo scorso anno di questi tempi mi trovavo a Lisbona con i ragazzi di GoPro e per la prima volta mettevo le mani sulla Hero 8 Black (qui la recensione) che mi ha poi sempre accompagnato all’interno del ...

«Mi considero un autore un po’ fuori moda… nel senso che mi piacciono i concetti espressi che lasciano però aperta la via ad altre varie ed eventuali letture, mi piace sempre mettere del pensiero nei ...Lo scorso anno di questi tempi mi trovavo a Lisbona con i ragazzi di GoPro e per la prima volta mettevo le mani sulla Hero 8 Black (qui la recensione) che mi ha poi sempre accompagnato all’interno del ...