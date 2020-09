Sea Watch si lamenta pure: "La Guardia Costiera ci ostacola" (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Galici Ennesimo comunicato vittimistico per Sea-Watch, che questa mattina ha ricevuto la visita a bordo della Guardia Costiera per i controlli di rito dopo l'arrivo a Palermo Il 1 settembre, Sea-Watch 4 ha ottenuto il permesso di raggiungere l'area portuale di Palermo e qui i 350 migranti sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena Allegra. Da quel momento, la nave è rimasta in rada all'ancora al largo di Palermo in attesa delle autorità. Negli ultimi giorni, la Ong ha alzato la voce contro l'Italia per il trattamento riservato all'altra nave, la Sea-Watch 3, che si trova attualmente in fermo amministrativo da parte delle autorità italiane. Quest'oggi, pochi minuti fa, Sea Watch ha puntato direttamente il dito contro la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Galici Ennesimo comunicato vittimistico per Sea-, che questa mattina ha ricevuto la visita a bordo dellaper i controlli di rito dopo l'arrivo a Palermo Il 1 settembre, Sea-4 ha ottenuto il permesso di raggiungere l'area portuale di Palermo e qui i 350 migranti sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena Allegra. Da quel momento, la nave è rimasta in rada all'ancora al largo di Palermo in attesa delle autorità. Negli ultimi giorni, la Ong ha alzato la voce contro l'Italia per il trattamento riservato all'altra nave, la Sea-3, che si trova attualmente in fermo amministrativo da parte delle autorità italiane. Quest'oggi, pochi minuti fa, Seaha puntato direttamente il dito contro la ...

Partire partirem, partir bisogna: nostre sorelle migranti

Mettiamola così: per fortuna ci sono i sottotitoli in inglese, perché tra siciliano, veneto, spagnolo, slang e lessico familiare ci si immerge in una babele che disorienta. Eh, sì: probabilmente come ...

Se l'Europa dice ai mercantili nel Mediterraneo, “voltatevi dall'altra parte”

Beppe Caccia, 52 anni, armatore di Mediterranea, studioso del pensiero politico, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti, racconta a Vita.it da capomissione a bordo della Mare Jonio la risol ...

