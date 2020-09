“Se sei nero non ti affitto casa”: 4 storie di razzismo nell’Italia del 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Che si chiami Angie Shaker, i proprietari, lo scoprono dopo averle assicurato la possibilità di affittare l’appartamento. A Bologna, Angie, ci va per studiare. È una matricola di ingegneria, 20 anni da poco e in tasca il sogno – “non so se troppo grande”, dice – di diventare ingegnere generale di una scuderia di automobili. Dopo il liceo, da Reggio Emilia, la sua città natale, partono in molti per raggiungere le grandi città universitarie. E parte anche lei: mezz’ora per raggiungere le future coinquiline con le quali – racconta – si trova subito bene. L’agenzia immobiliare che ha pubblicato l’annuncio ha demandato alle ragazze il primo incontro con gli interessati all’appartamento. “È giusto così”, dice Angie. “D’altra parte dovrei vivere con loro. Siamo ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) Che si chiami Angie Shaker, i proprietari, lo scoprono dopo averle assicurato la possibilità di affittare l’appartamento. A Bologna, Angie, ci va per studiare. È una matricola di ingegneria, 20 anni da poco e in tasca il sogno – “non so se troppo grande”, dice – di diventare ingegnere generale di una scuderia di automobili. Dopo il liceo, da Reggio Emilia, la sua città natale, partono in molti per raggiungere le grandi città universitarie. E parte anche lei: mezz’ora per raggiungere le future coinquiline con le quali – racconta – si trova subito bene. L’agenzia immobiliare che ha pubblicato l’annuncio ha demandato alle ragazze il primo incontro con gli interessati all’appartamento. “È giusto così”, dice Angie. “D’altra parte dovrei vivere con loro. Siamo ...

