Se il PD perde la Toscana il Governo sarà come un edificio dell’Aquila dopo il terremoto, dice Bruno Vespa (Di sabato 19 settembre 2020) Per Bruno Vespa vedere a Destra 16 regioni su 20 non è cosa da poco. E sulla possibile débâcle in Toscana, Carlo De Benedetti punta il dito contro Matteo Renzi. Un automobilista sopravvissuto bene a un incidente stradale terrificante, ma con l’automobile distrutta. Così Bruno Vespa vede il PD se nelle elezioni Regionali il … L'articolo Se il PD perde la Toscana il Governo sarà come un edificio dell’Aquila dopo il terremoto, dice Bruno Vespa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 settembre 2020) Pervedere a Destra 16 regioni su 20 non è cosa da poco. E sulla possibile débâcle in, Carlo De Benedetti punta il dito contro Matteo Renzi. Un automobilista sopravvissuto bene a un incidente stradale terrificante, ma con l’automobile distrutta. Cosìvede il PD se nelle elezioni Regionali il … L'articolo Se il PDlailsaràundell’Aquilailproviene da leggilo.org.

SoIitaryCat : RT @fdragoni: Mai letto una riflessione più bislacca e peciona di questa. Se #Salvini (definito ladro) perde in Toscana è un disastro per l… - Santame10 : @Libero_official Purtroppo in Toscana si vota per abitudine che per passione ,se perde Giani chi si tuffa nell'Arno… - CarpaneseSilva1 : RT @riktroiani: Il Ministro Federico D'Incà: 'A parte la Val d'Aosta se si pareggia tre a tre (cioè al Pd vanno Campania, Puglia e Toscana)… - terryk953 : RT @riktroiani: Il Ministro Federico D'Incà: 'A parte la Val d'Aosta se si pareggia tre a tre (cioè al Pd vanno Campania, Puglia e Toscana)… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Il Ministro Federico D'Incà: 'A parte la Val d'Aosta se si pareggia tre a tre (cioè al Pd vanno Campania, Puglia e Toscana)… -