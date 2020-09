Scuola Di Bernardino | attivate misure per tutela studenti disabili

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) Assistenza specialistica, assistenza sensoriale, comunicazione aumentativa alternativa, trasporto scolastico, test sierologici per il controllo del Covid-19. Sono questi gli avvisi e lemesse in campo dalla Regione Lazio, e in particolare dall’assessorato al Lavoro,e Formazione, per gli alunni conta’ e con particolari difficolta’. Cosi’ l’assessorato al Lavoro,e Formazione della Regione Lazio. Che spiega: “Rispetto al passato, quest’anno sono state introdotte procedure piu’ snelle, oltre all’introduzione di tutele legate alla peculiare situazione sanitaria in corso. A fine agosto, per quanto riguarda l’assistenza specialistica, e’ stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche-formative ammesse al ...