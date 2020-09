Scuola | Crozza-Azzolina si difende dalle critiche sulla riapertura delle scuole | “Michelle Obama faceva meglio di me? Scempiaggini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda il venerdì sera in diretta sul Nove in live streaming su Dplay – Maurizioveste per la prima volta i panni del Ministro dell’Istruzione Luciaintenta arsi: “Io sono orgogliosa di come non ho dormito la notte per aprire lee anche di come non ho mangiato di giorno. Ma secondo lei Nilde Iotti se non dormivadi me? Corbellerie. Michelle, se non mangiava di giorno,di me? Scempiaggini. Antonella Ruggero dei Matia ...