(Di sabato 19 settembre 2020) Sono passati praticamente sette anni dalla tragedia che ha colpito sugli sci a Meribel l'ex campione del mondo della Ferrari Michael. L'ex pilota di Formula Uno combatte da tempo in una condizione che, per rischiesta della famiglia, è rimasta celata. A parlare dell'ex atleta tedesco èErichnel corso di un documentario realizzato da TMC France., ledelcaption id="attachment 1023861" align="alignnone" width="859"(getty images)/captionI tanti fan sparsi per il mondo sperano, ovviamente, di rivederlo sorridere ma dalledel professornon sembrano esserci troppe speranze: ...

ItaSportPress : Schumacher, le parole shock del neurologo Riederer: 'Sveglio ma in stato vegetativo' - - Lisa_Salustri : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… - alpaca_uno : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… - Majden3 : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… - Leiacheese : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Schumacher parole

L'Unione Sarda

Michael Schumacher, il neurologo tedesco: “Credo sia in uno stato vegetativo”. “Michael Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma ...I suoi tanti fan che sperano, un giorno, di vederlo di nuovo in pubblico devono fare i conti con le ultime notizie sulla salute di Michael Schumacher. Il campione di Formula Uno che sette anni fa, rim ...Sono quasi trascorsi sette lunghi anni dall'incidente occorso a Michael Schumacher sulle piste da sci: da quel momento in poi la vita del sette volte campione del mondo in Formula Uno è stata letteral ...