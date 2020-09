‘Schumacher in stato vegetativo, non tornerà come prima’, l’analisi di Riederer (Di sabato 19 settembre 2020) Il neurologo Erich Riederer sulle condizioni di Michael Schumacher: “Penso che sia in uno stato vegetativo”. Erich Riederer, neurologo di Zurigo, riaccende le discussioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher e, in base alle informazioni a disposizioni, presenta un possibile quadro sul campione tedesco, idolo di tutti gli amanti della Formula 1 e probabilmente dello sport in generale. Riederer su Schumacher: “Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde” Secondo Erich Riederer Michael Schumacher sarebbe sveglio ma non sarebbe in grado di rispondere agli stimoli. Quindi, sempre secondo le ipotesi del neurologo di Zurigo, il campione di Formula 1 respirerebbe ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Il neurologo Erichsulle condizioni di Michael Schumacher: “Penso che sia in uno”. Erich, neurologo di Zurigo, riaccende le discussioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher e, in base alle informazioni a disposizioni, presenta un possibile quadro sul campione tedesco, idolo di tutti gli amanti della Formula 1 e probabilmente dello sport in generale.su Schumacher: “Penso che sia in uno, il che significa che è sveglio ma non risponde” Secondo ErichMichael Schumacher sarebbe sveglio ma non sarebbe in grado di rispondere agli stimoli. Quindi, sempre secondo le ipotesi del neurologo di Zurigo, il campione di Formula 1 respirerebbe ...

tuttosport : '#Schumacher non risponde, è in stato vegetativo'. Affermazione choc di un neurologo ?? - CorSport : '#Schumacher è in uno stato vegetativo'. Affermazione choc di un neurologo ?? - AnnunzioTiziana : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… - bisciahadid : RT @ultimenotizie: «Michael #Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, m… - infoitsport : Michael Schumacher, il neurologo Riederer spegne le speranze sulle sue condizioni di salute: «E' in stato vegetativ… -

