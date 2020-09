Schumacher, condizioni irreversibili, il neurologo: «È in stato vegetativo» (Di sabato 19 settembre 2020) Sono passati sette anni dall’incidente sulle piste da sci del campione di Formula 1. In molti hanno sperato che ci fosse un miglioramento in questo lungo periodo di tempo, ma ad oggi, secondo il neurologo, le condizioni di Michael Schumacher, appaiono irreversibili. La vita di Michael Schumacher e della sua famiglia, da quel giorno di … L'articolo Schumacher, condizioni irreversibili, il neurologo: «È in stato vegetativo» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) Sono passati sette anni dall’incidente sulle piste da sci del campione di Formula 1. In molti hanno sperato che ci fosse un miglioramento in questo lungo periodo di tempo, ma ad oggi, secondo il, ledi Michael, appaiono. La vita di Michaele della sua famiglia, da quel giorno di … L'articolo, il: «È in» proviene da www.meteoweek.com.

