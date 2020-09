Savastano chiude ai campi di tennis a Torrione con il sindaco Napoli e il deputato Piero De Luca

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 19 settembre 2020) Ha scelto ididiperre la sua battaglia elettorale per un posto di consigliere regionale, con la lista Campania Libera, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Ninoha chiuso dove in pratica ha iniziato la sua battaglia, aed ha riunito i suoi fedelissimi che hanno risposto presente. La presenza dellascia anche intuire l’appoggio che l’attuale amministrazione darà al proprio assessore che dopo tanti anni di politiche sociali intende portare alla Regione i problemi del terzo settore. “E’ una battaglia durissima ma ce la faremo – ha dichiarato– sia per la riconferma del ...