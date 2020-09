Saronno | un libro illustra i mestieri di una volta

Ultime Notizie dalla rete : Saronno libro

IL GIORNO

Un libro per raccontare con vignette e foto vent’anni di "Impara l’arte dal nonno" l’iniziativa che permette ai piccoli saronnesi di apprendere tanti mestieri di una volta, trucchi e abilità utili nel ...Enzo Gianmaria Napolillo domani, venerdì 18 settembre ore 18, presenterà il suo ultimo libro alla libreria Ubik di piazza San Fedele a Como. Per lui che abita a Saronno è un “turno casalingo” del tour ...Secondo incontro a supporto del candidato sindaco per la città di Saronno, Pierluigi Gilli, che ospita l’eurodeputato Carlo Calenda al Teatro Giuditta Pasta. Saronno – Una città in fermento, sia per i ...