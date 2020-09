Sandro Piccinini: “Ho tifato Juventus per mio padre, poi per persone come Ancelotti e Totti” (Di sabato 19 settembre 2020) Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, il nuovo acquisto della squadra di Sky Sport, Sandro Piccinini, ha parlato ancora una volta della sua squadra del cuore, spiegando come dopo aver tifato a lungo la Juventus perché suo padre era un grande giocatore bianconero, abbia poi preferito parteggiare per i singoli e non per le squadre: “Mio padre è stato un grande giocatore della Juventus di Boniperti, campione d’Italia due volte e la Nazionale. Per cui ho iniziato anche io a giocare e sino a quando lui è stato in vita sono rimasto convinto che sarei diventato un calciatore professionista. Purtroppo a 14 anni ho perso il papà che era la mia guida. Ho provato a tenere duro, sono arrivato sino agli ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, il nuovo acquisto della squadra di Sky Sport,, ha parlato ancora una volta della sua squadra del cuore, spiegandodopo avera lungo laperché suoera un grande giocatore bianconero, abbia poi preferito parteggiare per i singoli e non per le squadre: “Mioè stato un grande giocatore delladi Boniperti, campione d’Italia due volte e la Nazionale. Per cui ho iniziato anche io a giocare e sino a quando lui è stato in vita sono rimasto convinto che sarei diventato un calciatore professionista. Purtroppo a 14 anni ho perso il papà che era la mia guida. Ho provato a tenere duro, sono arrivato sino agli ...

