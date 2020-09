San Siro è tra gli stadi che riapriranno, ma è caos tra Stato e Regioni (Di sabato 19 settembre 2020) San Siro tra gli impianti sportivi che potranno ospitare 1000 spettatori: nella giornata di oggi è arrivata la delibera regionale della Lombardia, firmata dal governatore Fontana, per l’ammissione di un numero ristretto di spettatori anche alla Scala del Calcio. Si tratta di una decisione che molti governatori regionali stanno prendendo sulla scia della volontà del ministro Spadafora manifestata nelle scorse ore di riaprire gli impianti sportivi al pubblico. Ma la decisione, arrivata dopo quelle di Emilia Romagna e Veneto, è già all’esame dei ministri a Roma. San Siro è tra gli stadi che riapriranno, ma è caos tra Stato e Regioni Un’ordinanza complessa, quella emessa dalla Regione Lombardia, che però di ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Santra gli impianti sportivi che potranno ospitare 1000 spettatori: nella giornata di oggi è arrivata la delibera regionale della Lombardia, firmata dal governatore Fontana, per l’ammissione di un numero ristretto di spettatori anche alla Scala del Calcio. Si tratta di una decisione che molti governatori regionali stanno prendendo sulla scia della volontà del ministro Spadafora manifestata nelle scorse ore di riaprire gli impianti sportivi al pubblico. Ma la decisione, arrivata dopo quelle di Emilia Romagna e Veneto, è già all’esame dei ministri a Roma. Sanè tra gliche, ma ètraUn’ordinanza complessa, quella emessa dalla Regione Lombardia, che però di ...

