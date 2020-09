San Gennaro rinnova il miracolo dello scioglimento del sangue: l'annuncio del Cardinale Sepe (Di sabato 19 settembre 2020) LaPresse, Si è rinnovato anche quest'anno il miracolo di San Gennaro, in un duomo di Napoli semi vuoto per il rispetto delle misure anti Covid. Ad annunciarlo il Cardinale Sepe: 'Cari amici, cari ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) LaPresse, Si èto anche quest'anno ildi San, in un duomo di Napoli semi vuoto per il rispetto delle misure anti Covid. Ad annunciarlo il: 'Cari amici, cari ...

