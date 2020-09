San Gennaro, il sangue si scioglie anche quest’anno: buon auspicio contro il Covid19 (Di sabato 19 settembre 2020) Il miracolo di San Gennaro si ripete a Napoli: il sangue si scioglie alle 10.02 nel giorno della sua festività, per la prima volta in epoca Covid19 – buon auspicio… L'articolo San Gennaro, il sangue si scioglie anche quest’anno: buon auspicio contro il Covid19 proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il miracolo di Sansi ripete a Napoli: ilsialle 10.02 nel giorno della sua festività, per la prima volta in epoca… L'articolo San, ilsiquest’anno:ilproviene da .

SalvioEspo : Buon San Gennaro a tutti !!! ?? - Adnkronos : Si ripete il miracolo di #SanGennaro, il sangue è sciolto - RaiNews : Napoli. Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro in un Duomo blindato per le misure anti Covid-19… - raf_ele : RT @espimma: Se c'e gente che crede a Salvini non vedo perché noi non possiamo credere a San Gennaro. - Maurizio62 : @vanabeau Per soddisfare la propria curiosità' . San Gennaro a Napoli non è solo il santo patrono. -