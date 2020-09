San Gennaro, il Cardinale Sepe: Napoli Infestata da altri virus, violenza malavita e povertà (Di sabato 19 settembre 2020) “Dopo il lockdown ci stiamo rendendo conto che niente è più come prima. Ora cadono gli alibi, ma cresce la nostra responsabilità diretta che deve regolare il rapporto tra ognuno di noi e la comunità, tenendo conto che il Covid-19 è sempre in agguato e che altri virus infestano, non da oggi, la vita quotidiana di Napoli e del suo territorio”. Lo ha detto il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nell’omelia pronunciata in occasione della festività di San Gennaro nel Duomo. “Penso alla violenza – ha aggiunto il Cardinale – un virus che continua a essere praticata con leggerezza e crudeltà, le cui radici vanno oltre il cumulo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) “Dopo il lockdown ci stiamo rendendo conto che niente è più come prima. Ora cadono gli alibi, ma cresce la nostra responsabilità diretta che deve regolare il rapporto tra ognuno di noi e la comunità, tenendo conto che il Covid-19 è sempre in agguato e cheinfestano, non da oggi, la vita quotidiana die del suo territorio”. Lo ha detto ilCrescenzio, arcivescovo di, nell’omelia pronunciata in occasione della festività di Sannel Duomo. “Penso alla– ha aggiunto il– unche continua a essere praticata con leggerezza e crudeltà, le cui radici vanno oltre il cumulo ...

