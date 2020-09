San Gennaro, il Cardinale Sepe: I giovani vero vaccino contro i mali della società (Di sabato 19 settembre 2020) “I giovani sono portatori del vero contagio della speranza, ma finiscono nella delusione e nell’avvilimento perché dal mondo degli adulti non riescono ad avere risposte concrete alle loro legittime domande di lavoro e di impegno professionale”. Lo ha detto il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nell’omelia pronunciata in occasione della festività di San Gennaro. “I giovani – ha aggiunto il Cardinale – sono chiamati a essere il primo argine, come protagonisti del cambiamento. Tutti sappiamo bene che sono loro la vera, grande risorsa di Napoli e del Sud, delle nostre comunità e dei nostri territori che hanno bisogno, come il pane, della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) “Isono portatori delcontagiosperanza, ma finiscono nella delusione e nell’avvilimento perché dal mondo degli adulti non riescono ad avere risposte concrete alle loro legittime domande di lavoro e di impegno professionale”. Lo ha detto ilCrescenzio, arcivescovo di Napoli, nell’omelia pronunciata in occasionefestività di San. “I– ha aggiunto il– sono chiamati a essere il primo argine, come protagonisti del cambiamento. Tutti sappiamo bene che sono loro la vera, grande risorsa di Napoli e del Sud, delle nostre comunità e dei nostri territori che hanno bisogno, come il pane,...

