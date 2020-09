San Gennaro | i medici donano l’olio votivo Sepe | “Giovani del Sud vaccino contro i mali”

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “ogni deriva i giovani sono i protagonisti del cambiamento. La speranza. Napoli e il Sud hanno bisogno come il pane della freschezza delle loro idee, della loro genialità, ottimismo e sorriso. Ilsalvificoi mali”. Le parole del cardinale di Napoli, Crescenziorimbombano nel Duomo semivuoto. Sanabbraccia ancora una volta la città compiendo il miracolo, mentre si attende la grazia più grande. La fine della pandemia che ha messo in ginocchio Napoli e il mondo intero. “Questa ricorrenza l’abbiamo attesa più di altre volte. Come sempreè stato con noi e ci ha accompagnato in questo tempo che ha sconvolto il mondo intero segnato dalla pandemia del ...

fanpage : Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli #19settembre - Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - Corriere : Napoli, si ripete il «miracolo di San Gennaro»: il sangue si è liquefatto - ObiettivoN : Napoli. Si ripete il miracolo: alle 10,02 il sangue di San Gennaro si è sciolto

