San Gennaro, Festa in tempo di Covid: termoscanner e solo 200 accessi in Duomo (Di sabato 19 settembre 2020) Ingressi scaglionati e consentiti solo a chi era munito di invito, misurazione della temperatura: non c’è la folla solita di ogni anno per la Festa di San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania, in tempi di misure anti Covid-19. I controlli sono stati effettuati ai varchi allestiti prima e dopo la parte centrale di via Duomo. Sul sagrato della chiesa cattedrale, sono state allestite 300 posti a sedere per consentire ai fedeli che, nei giorni precedenti ne hanno fatto richiesta, di assistere alla celebrazione, attraverso due maxischermi allestiti sulle scale. In Duomo ammesse solo 200 persone, numero che comprende, oltre ai fedeli, anche i celebranti, il coro, la Deputazione di San Gennaro e le autorita’ civili. Divieto assoluto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) Ingressi scaglionati e consentitia chi era munito di invito, misurazione della temperatura: non c’è la folla solita di ogni anno per ladi San, patrono di Napoli e della Campania, in tempi di misure anti-19. I controlli sono stati effettuati ai varchi allestiti prima e dopo la parte centrale di via. Sul sagrato della chiesa cattedrale, sono state allestite 300 posti a sedere per consentire ai fedeli che, nei giorni precedenti ne hanno fatto richiesta, di assistere alla celebrazione, attraverso due maxischermi allestiti sulle scale. Inammesse200 persone, numero che comprende, oltre ai fedeli, anche i celebranti, il coro, la Deputazione di Sane le autorita’ civili. Divieto assoluto ...

SkyTG24 : #Napoli, si ripete prodigio liquefazione del sangue di San Gennaro - fanpage : Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli #19settembre - Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - AnnalisaAglioti : TROISI: San Gennà, io so' cliente e voglio 'o trattamento... Gennà... ARENA: Gennaro? TROISI: Io ci sto in buoni ra… - giuseppe_riniti : Durante il martirio si racconta che una donna raccolse il suo sangue in alcune ampolle custodite, insieme al cranio… -