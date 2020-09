San Gennaro fa il miracolo | “Sangue sciolto senza alcun grumo”

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Completamentegrumo come poteva capitare in anni passati. Segno di amore, fratellanza e amicizia di Dio e del nostro Santo”. Tolta dal volto la mascherina dedicata a San, il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe annuncia che ilè avvenuto. Un Sandiverso,bancarelle, bagno di folla e bacio alla teca. Ma un Sanmai così importante, perché la liquefazione del sangue era un evento da augurarsi quest’anno più che mai dopo l’epidemia da covid-19. Una celebrazione particolare,assembramenti, probabilmente anche l’ultima del cardinale Crescenzio Sepe (affiancato dall’Abate ...

fanpage : Oggi, #19settembre, Napoli celebra #SanGennaro, il santo Patrono - oss_romano : #19settembre La storia di san Gennaro è la storia di una compagnia di amici cristiani @Chiesadinapoli - fanpage : Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli #19settembre - glucavitiello : RT @mattinodinapoli: San Gennaro fa il miracolo: il sangue s'è sciolto alle 10 nel duomo semivuoto - i_pittore : RT @Dreaming_81: Oggi è la festa di San Gennaro e tutti attendono il miracolo, ma come dice mia madre 'Il miracolo dobbiamo farlo prima noi… -

Il Duomo di Napoli semivuoto per la festa di San Gennaro a causa del Coronavirus. Il cardinale Crescenzio Sepe e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, presidente della deputazione di San Gennaro, ...