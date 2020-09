San Gennaro al tempo del Covid | il miracolo si ripete L’annuncio della liquefazione alle 10 02 | in diretta streaming

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Senza folla, senza processione, senza bacioteca (alla quale si prostrò il non ancora ministro Di Maio tre anni fa). Ildel Santo Patrono si adeguamisure di sicurezza. In chiesa solo le autorità, sindaco, governatore, prefetto, generali e al gran completo la Deputazione di San(quelli che hanno le chiavireliquia) guidata dal duca Riccardo Carafa d’Andria, eleganti in frac e fascia rossa protocollare. Fuori sul sagrato le mezze/autorità (assessori, consiglieri, qualche prete, e chi scrive). In totale, fra dentro e fuori, 600 devoti. Una sparuta minoranza rispetto alla fiumana di fedeli che solitamente arrivano quasi a diecimila. La mancanzafolla urlante, osannante, si sente. Al di là degli sbarramenti ...