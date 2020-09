San Genna’ mo’ pienzace tu | De Magistris al canto del cigno | “È il mio ultimo anno”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Guardando quel sangue sciogliersi anche lui ha sospirato nel profondo del cuore ‘ San Genna’ mo’tu’. Già ora che il sindaco di Napoli, Luigi deè alla fine del suo mandato e non è riuscito a giocare la partita delle regionali né con la sua discesa in campo né con una sua lista, non resta che sperare in un miracolo per il suo futuro politico. “Ci pensavo durante la messa – confessa alla fine della celebrazione nel Duomo -, questo è stato il decimo San Gennaro, l’da sindaco”. E del domani non vi è certezza, al di là dei sogni di gloria e degli annunci del sindaco, come quello di candidarsi alla guida del Paese. Sulla scena nazionale – sempre a parole ...