Russia, doping: chiesti dieci anni di squalifica per la pattinatrice Sotskova (Di sabato 19 settembre 2020) dieci anni di squalifica chiesti per la pattinatrice Maria Sotskova dalla Commissione disciplinare dell'agenzia antidoping russa (Rusada). L'atleta, secondo quanto ricostruito, avrebbe falsificato un documento medico. La richiesta è una delle più pesanti prese nella storia dell'antidoping russo: il certificato falsificato spiegava i motivi, del tutto inventati, per i quali la pattinatrice aveva saltato per tre volte di fila i controlli antidoping, fatto per cui scatta la sospensione e poi la squalifica.

Ultime Notizie dalla rete : Russia doping Doping: coprì casi in Russia, 4 anni di carcere a Diack Agenzia ANSA Pattinaggio artistico, guai per Maria Sotskova: la russa a rischio squalifica per doping

Una vera bomba a orologeria quella scoppiata nella serata di giovedì 17 settembre nel mondo del pattinaggio artistico: l’agenzia antidoping Russa, la RUSADA, potrebbe squalificare per dieci anni Maria ...

