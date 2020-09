Romina Power ottiene i consensi | Passo importante per gli obiettivi della cantante (Di sabato 19 settembre 2020) Romina Power sarà presente durante la giornata di oggi alla manifestazione che, si terrà a Specchiarica alle ore 18 in difesa della costa Salentina e ottiene così i consensi che nessuno si sarebbe mai aspettato. La cantante infatti, sono diversi giorni che continua a sollecitare i suoi fan ma soprattutto la politica locale per ottenere e vincere la sua battaglia contro l’ipotesi degli scarichi a mare da parte del depuratore del consorzio di Sava e Manduria. Il programma di questo pomeriggio infatti, prevede un incontro con i giornalisti nella riserva Salina dei Monaci per denunciare così il grave problema che avrebbe il mare se la creazione dello scarico dovesse realmente crearsi. Durante la manifestazione proprio Romina ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020)sarà presente durante la giornata di oggi alla manifestazione che, si terrà a Specchiarica alle ore 18 in difesacosta Salentina ecosì iche nessuno si sarebbe mai aspettato. Lainfatti, sono diversi giorni che continua a sollecitare i suoi fan ma soprattutto la politica locale per ottenere e vincere la sua battaglia contro l’ipotesi degli scarichi a mare da parte del depuratore del consorzio di Sava e Manduria. Il programma di questo pomeriggio infatti, prevede un incontro con i giornalisti nella riserva Salina dei Monaci per denunciare così il grave problema che avrebbe il mare se la creazione dello scarico dovesse realmente crearsi. Durante la manifestazione proprio...

