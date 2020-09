Romina Power ha un fidanzato dopo l’addio ad Al Bano? La confessione della cantante: “Non ho tempo né pazienza” (Di sabato 19 settembre 2020) Romina Power ospite a Domenica In di Mara Venier La tradizione si è ripetuta, la passata stagione televisiva Romina Power ha accettato l’invito di Mara Venier per presenziare alla prima ed ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento andato in onda il 13 settembre 2020, la cantante statunitense insieme a Loretta Goggi si sono sedute di fronte alla professionista veneta per fare quattro chiacchiere come si fa tra amiche al bar o in casa. Le tre donne hanno affrontato diversi argomenti, ricordando anche quello che è accaduto lo scorso giugno quando in barba alle regole anti-contagio si abbracciarono e baciarono davanti alle telecamere. Inoltre la Power ha menzionato la sorella Taryn e ha parlato anche della sua situazione sentimentale. La ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 settembre 2020)ospite a Domenica In di Mara Venier La tradizione si è ripetuta, la passata stagione televisivaha accettato l’invito di Mara Venier per presenziare alla prima ed ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento andato in onda il 13 settembre 2020, lastatunitense insieme a Loretta Goggi si sono sedute di fronte alla professionista veneta per fare quattro chiacchiere come si fa tra amiche al bar o in casa. Le tre donne hanno affrontato diversi argomenti, ricordando anche quello che è accaduto lo scorso giugno quando in barba alle regole anti-contagio si abbracciarono e baciarono davanti alle telecamere. Inoltre laha menzionato la sorella Taryn e ha parlato anchesua situazione sentimentale. La ...

