Romina Power dopo Albano ha ritrovato l'amore? La confessione della cantante (Di sabato 19 settembre 2020) Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie più amate dagli italiani e su questo non ci sono dubbi. Ad ogni modo, la loro storia d'amore ha fatto tanto sognare ed emozionare gli italiani e non solo e la notizia della loro separazione ha fatto davvero soffrire tutti quanti, oltre che i diretti interessati. I fan della coppia hanno sempre sperato che i due potessero tornare ad essere una coppia, non soltanto sul palco ma anche nella vita privata. Quando un po' di tempo fa i due sono apparsi di nuovo insieme sul palco a cantare i loro più grandi successi, le speranze dei fan della coppia si sono amplificate, ma i due hanno sempre fatto intendere che nel privato non potesse esserci altro. Ecco che le speranze dei fan si sono affievolite poco prima ...

